Tim Scott desiste de corrida às presidenciais de 2024 nos EUA

O senador anunciou a desistência, no domingo, durante o programa "Sunday Night in America" com Trey Gowdy, que se mostrou surpreendido após a entrevista.

A notícia surge numa altura em que Scott continua a ter dificuldades nas sondagens e poucos dias depois do terceiro debate das primárias republicanas, no qual voltou a não conseguir impor-se.

Scott, o único republicano negro do Senado, anunciou a intenção de concorrer em maio, entrando na corrida com mais dinheiro do que qualquer outro candidato republicano.

No entanto, não tem conseguido encontrar espaço num campo dominado pelo ex-presidente Donald Trump.