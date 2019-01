Timmermans responde com Rolling Stones a Eagles de deputado britânico

Lusa16 Jan, 2019, 11:02 | Mundo

Num debate no Parlamento Europeu no dia seguinte à rejeição do acordo de saída do Reino Unido da UE pelo Parlamento britânico, Syed Kamall, co-líder da bancada dos Conservadores Europeus, expôs o que considerou serem as principais razões que levaram a Câmara dos Comuns a chumbar de forma clara o acordo, destacando a questão do chamado `backstop`, o mecanismo de segurança que impõe uma união aduaneira temporária até que seja encontrada uma solução para a questão da fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte.

Segundo Kamall, em Westminster muitos deputados "estão preocupados pelo facto de os Tratados da UE preverem uma cláusula de saída, a nível do artigo 50", mas receiam que, no quadro do `backstop`, o Reino Unido fique retido indefinidamente na União Aduaneira, "talvez para sempre".

"Eles costumam citar a canção `Hotel California`: `you can check out anytime you like, but you can never leave`", disse, citando um excerto da famosa canção da banda norte-americana Eagles, que pode ser traduzido como "pode fazer check-out quando quiser, mas nunca pode sair".

Na intervenção de conclusão do debate, Timmermans, primeiro vice-presidente do executivo comunitário (e candidato dos Socialistas Europeus a presidente da Comissão nas próximas eleições europeias), reiterou que a UE sempre teve uma postura construtiva ao longo das negociações para o `Brexit`, mas sublinhou que, ao decidir deixar o bloco europeu, o Reino Unido não pode escolher ficar com as partes positivas do que significa ser Estado-membro e rejeitar as restantes.

"Não podem dizer honestamente: `vou deixar a UE, mas vou levar comigo tudo o que gosto, independentemente do que isso provocar à EU`", apontou.

A terminar, e lembrando o recurso a uma música dos Eagles pelo deputado britânico, Timmermans anunciou que iria citar uma banda, por sinal britânica, os Rolling Stones, sintetizando os seus argumentos com um excerto de uma música também famosa: "You can`t always get what you want, but if you try sometimes you can get what you need".

Algo como "Não podes ter sempre o que desejas, mas se tentares por vezes podes conseguir o que precisas".