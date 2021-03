Timor. Confinamento obrigatório e cerca sanitária em Díli

A decisão, tomada em Conselho de Ministros, acontece depois de terem sido detetados três casos em duas zonas da capital.

O confinamento vai estar em vigor durante pelo menos sete dias. "O Governo decidiu que a partir de amanhã e durante uma semana entra em vigor uma cerca sanitária e confinamento obrigatório para a cidade de Díli", disse o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães. "Os cidadãos não estão autorizados a atividades culturais, religiosas e outras durante o período de confinamento", sublinhou.



Em comunicado, o Governo adianta que a cerca sanitária e confinamento obrigatório em Díli podem ser alargados durante mais sete dias. "Fica proibida a realização de deslocações, por via terrestre, marítima ou aérea, para fora deste município, salvo em casos devidamente fundamentados em razões de segurança, saúde pública, humanitárias ou outras que se revelem necessárias para a realização do interesse público, autorizados pelo Ministro do Interior", lê-se na nota.



Passa a ser obrigatório o "confinamento domiciliário geral da população residente no município de Díli, sem prejuízo das deslocações para fora da residência quando tal se justifique por razões de necessidade impreterível de assistência médica do próprio ou de familiares que se encontrem à sua guarda ou cuidados".



As pessoas podem ainda movimentar-se para "participar em diligências judiciais ou policiais para as quais sejam notificados, para compra de bens ou pagamento de serviços de primeira necessidade, nomeadamente a compra de alimentos, pagamento de fornecimento de energia elétrica ou o pagamento de serviços de telecomunicações e acesso à internet".



A isenção aplica-se igualmente ao "cumprimento de obrigações profissionais de que não tenham sido dispensados pela respetiva entidade empregadora".



"Os membros do Governo e o órgão executivo máximo das pessoas coletivas públicas da administração indireta identificam os funcionários, agentes e trabalhadores da administração pública incumbidos de garantir os serviços essenciais e que não estão dispensados do cumprimento do dever de comparência no local de trabalho", explica-se.



Caberá ao ministro Coordenador dos Assuntos Económicos e ao ministro do Turismo, Comércio e Indústria aprovarem, por despacho conjunto, "o modelo de identificação dos trabalhadores do setor privado que não estão dispensados pela respetiva entidade empregadora do dever de comparência no local de trabalho".



Ficam proibidos "quaisquer eventos de natureza social, cultural, desportiva ou religiosa que impliquem a aglomeração de pessoas".







c/ Lusa

