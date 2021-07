Timor-Leste aprova compra de vacinas Pfizer especialmente dirigida a jovens

"Para garantir a vacinação de toda a população, principalmente os jovens com idade entre os 12 e os 17 anos, o Conselho de Ministros orientou o Ministério da Saúde para que inicie o processo de aquisição de vacinas Pfizer e que reúna as condições e equipamentos necessários para o seu acondicionamento e transporte", informou o executivo em comunicado.

O Governo não revelou quantidades nem calendário de compra das vacinas, sendo que atualmente estão a ser usadas no país as vacinas AstraZeneca e Sinovac.

Na reunião de hoje, o Conselho de Ministros aprovou ainda uma "nova estratégia de vacinação contra a covid-19 para cada município, que passa por mobilizar o máximo de recursos para a vacinação em cada município, de acordo com o calendário definido, com início nos municípios em maior risco, até atingir todos os municípios do país".

Depois de ouvir uma apresentação da sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), o Governo decidiu manter a imposição da cerca sanitária em vigor em Díli durante mais 14 dias, até 29 de julho.

Mantém-se a liberdade de circulação para pessoas com as duas doses da vacinação e menores de 6 anos que os acompanhem.

Foi ainda deliberado que "os centros de controlo integrado, de entrada e saída do Município de Díli, passam agora a funcionar 24 horas por dia e em todos os dias da semana.

A nível nacional, 235.117 pessoas (31,1% da população com mais de 18 anos) já receberam a primeira dose e 39.078 pessoas (5,18%) já completaram a vacinação.

No Município de Díli, já foi administrada a primeira dose da vacina a cerca de 55,2% da população com mais de 18 anos e já têm as duas doses cerca de 12,52%.

Timor-Leste tem atualmente 901 casos ativos em todo o país, com casos de infeção em todos os municípios menos em Liquiçá e Manufahi, com 9.906 casos e 25 mortes registadas desde o início da pandemia.