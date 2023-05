Timor-Leste. Boletins de voto começam a ser distribuídos

Impressos sob fortes medidas de segurança pela Gráfica Nacional, em Díli -- os funcionários ficaram permanentemente no local, onde dormiram e comeram -- os boletins com os nomes, siglas e símbolos dos 17 partidos concorrentes vão estar sempre sob proteção policial.

No total a gráfica imprimiu um total de 20.102 livros com os boletins de voto, que são impressos numa quantidade superior em 10% ao total de eleitores recenseados.

Na sede do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), em Díli, a distribuição começou de forma simbólica com as assinaturas dos atos de entrega aos responsáveis municipais do STAE, administradores e comandantes da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL).

Diplomatas timorenses receberam, na mesma ocasião, os boletins de voto que vão partir de Timor-Leste no sábado para os centros de votação que vão funcionar na Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido e Portugal.

Mais de 890 mil eleitores, o maior número de sempre, estão registados para participar no dia 21 de maio nas quintas eleições legislativas de Timor-Leste, cabendo-lhes escolher os 65 deputados do Parlamento Nacional.

Acilino Manuel Branco, diretor-geral do STAE, explicou á Lusa que mais de 21 mil funcionários estão envolvidos no processo eleitoral, com equipas em todo o território nacional e representantes junto dos locais de votação na diáspora.

Entre o material distribuído hoje seguem 10 mil garrafas de tinta indelével roxa, usada em Timor-Leste para marcar o dedo de cada eleitor depois de votar, algo que já se tornou um dos símbolos dos votos no país.

Em termos totais, desde as presidenciais, entraram nos cadernos mais 30.532 eleitores.

No país, os cadernos mostram que há hoje mais 25.845 eleitores nos cadernos eleitorais, distribuídos pelos treze municípios (este ano estreia-se Ataúro) e pela Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

No voto de 21 de maio estarão a funcionar um total de 1.472 centros de votação e 1.850 estações de voto, no país e na diáspora -- eram respetivamente 1.200 e 1.500 nas presidenciais do ano passado.

Além dos centros espalhados pelos 452 sucos (divisão administrativa), 65 postos administrativos, 13 municípios e a RAEOA, haverá ainda três locais de votação na Austrália (Darwin, Melbourne e Sydney), dois na Coreia do Sul (Gwangju e Seul), três em Portugal (Lisboa, Porto e Beja), três no Reino Unido (Crew, Peterborough e Oxford) e um na Irlanda do Norte (Dunganon).

A capital Díli terá o maior número de estações de voto, um total de 262, mas Baucau e Bobonaro têm o maior número de centros de votação (150 cada), com Ataúro a ter apenas 15 centros de votação e 20 estações de voto.