Timor-Leste. Candidatura de Ramos-Horta denuncia irregularidades no voto

"O ministro da Administração Estatal demonstra incapacidade na gestão do processo eleitoral", disse Avelino Coelho, porta-voz de José Ramos-Horta, em conferência de imprensa na sede da campanha.

"Os órgãos eleitorais, nomeadamente o STAE, não conseguiram administrar centros paralelos, por falta de coordenação exigida na lei, entre o STAE, Ministério Educação, Ministério da Administração Estatal (MAE) e a Comissão Função Pública (CFP), o que levou a que muitos cidadãos não conseguiram exercer o seu direito consagrado na constituição de poder votar", referiu.

Aos jornalistas, Avelino Coelho criticou o que considerou ser o falhanço de três centros paralelos criados para eleitores que não podiam deslocar-se para os municípios onde estão recenseados e que não puderam votar.

"O direito de voto é um direito cívico, mas o STAE não conseguiu responder à vontade do eleitorado", referiu.

"Denunciamos igualmente que a votação ambulante, por exemplo no Hospital Nacional Guido Valadares, a família de pacientes não conseguiu exercer o direito de voto, por falta de coordenação entre o HNGV e o STAE", afirmou.

Um dos aspetos referidos pela campanha prende-se com uma alegada situação verificada no centro de votação de Bebonuk e de Kamea onde, referiu, "as contagens estão a ser feitas à porta fechada" o que poderia indiciar "uma tentativa de fraude eleitoral".

"Por lei, a contagem deve realizar-se perante o público, fiscais, observadores e os próprios eleitores. Por estar a haver essa prática de contagem à porta fechada, demonstra e confirma claramente a tendência de fraude eleitoral", referiu.

"Querer fazer ganhar um candidato ou criar uma situação que prejudica os outros candidatos. Diria, em conclusão, uma tentativa de fraude eleitoral", considerou.

A campanha considera os casos uma "violação grave dos direitos dos cidadãos e uma violação das normas constitucionais" e exige aos órgãos eleitorais que trabalhem para garantir o direito dos cidadãos a votar.

"Se o ministro da administração Estatal não tem capacidade devia demitir-se", refere, exigindo à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e às forças de segurança que cumpram as suas competências para garantir "segurança, paz e tranquilidade" no processo eleitoral.

A candidatura denunciou ainda o que disse serem situações onde o STAE falhou na previsão de boletins de voto necessários, que acabaram por terminar, antes da votação, em centros em Manufahi, Manatuto e Dili.

"Por falta de boletins a votação demorou mais do que necessário", disse.

A contagem das eleições de hoje está agora a decorrer em todo o país.