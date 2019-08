Timor-Leste celebra 20 anos de referendo

Esta sexta-feira, em Díli, celebrou-se a data com música, um minuto de silêncio e discursos oficiais.



A representar o Estado português esteve o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.



Na cerimónia foi recordado o percurso de resistência do povo timorense até à autodeterminação.



Foi ainda prestada homenagem aos mártires da independência e o presidente timorense, Francisco Guterres Lúolo, não esqueceu o papel das Nações Unidas em todo o processo, com uma referência especial a Sérgio Vieira de Mello e Kofi Annan.



O atual secretário-geral da ONU, António Guterres, não esteve na plateia, mas enviou uma mensagem vídeo - transmitida durante a cerimónia - em que destaca Timor-Leste como um exemplo inspirador para todo o mundo.