Timor-Leste. Cerca sanitária em Baucau e Viqueque até 2 de abril

A decisão foi tomada numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros, realizada por videoconferência, e que teve em conta recomendações do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), que participaram na reunião também por via remota.", pode ler-se em comunicado do Governo."Mantêm-se todas as regras definidas anteriormente nas resoluções do governo (...) que impuseram cercas sanitárias e confinamento domiciliário nos municípios de Baucau e Viqueque", indica a nota.Assim,Mantém-se a imposição de "confinamento domiciliário geral de todas as pessoas que residam ou se encontrem presentemente nos municípios de Baucau e de Viqueque, exceto pelas razões já anteriormente definidas, nomeadamente por razões de saúde, de trabalho e para acesso a bens e serviços de primeira necessidade".





Novas regras no estado de emergência







Na última reunião o governo alterou ainda as regras em vigor no estado de emergência - que deverá ser renovado por mais 30 dias -, passando a permitir que o isolamento terapêutico possa passar a "ser cumprido na residência, mediante despacho fundamentado da ministra da Saúde"."Passa também a estar prevista a possibilidade de realização de isolamento profilático obrigatório (quarentena) no domicílio, sendo que as despesas relacionadas com o isolamento profilático são suportadas por cada indivíduo quando o mesmo seja cumprido em estabelecimento de saúde, residência ou em centro de isolamento privados", precisa-se na nota.O decreto do governo determina ainda que "todos os indivíduos residentes em Timor-Leste ficam obrigados a evitar a formação de aglomerações, na via pública", considerando-se uma aglomeração de pessoas "a reunião de mais de duas pessoas a menos de dois metros de distância entre as mesmas".Os responsáveis regionais, municipais e lideranças comunitárias passam também a ter o dever especial de cooperação na fiscalização, monitorização e supervisão do cumprimento dos isolamentos profilático ou terapêutico e na dispersão de aglomerações de pessoas na via pública.Timor-Leste tem atualmente três cercas sanitárias com confinamento obrigatório nos municípios de Díli, Baucau e Viqueque, tendo o governo pedido ao Presidente da República para renovar durante mais 30 dias o estado de emergência, a partir de 2 de abril.