Timor-Leste. Cinco candidatos não acolhem pacto de eleições pacificas

A cerimónia, organizada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), não contou com as presenças de Isabel Ferreira, Armanda Berta dos Santos, Antero Benedito da Silva, José Ramos-Horta e Mariano Assanami Sabino.Quando o candidato Lere Anan Timur chegou, as cerimónias já estavam bastante avançadas.Igualmente ausentes estiveram o primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, e o presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, cuja participação estava prevista no programa oficial.Grande parte dos vários lugares reservados ficaram por preencher.O presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lú-Olo, ocupou também a cadeira como um dos 16 candidatos às eleições presidenciais de 19 de março. A campanha eleitoral arranca na quarta-feira.A cerimónia envolveu "lian nain" (os tradicionais 'donos da palavra') de todos os municípios e da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) e decorreu na sede da CNE, em Díli, depois de cerimónias idênticas, em maior ou menor escala em todo o país.





Este é um acordo sagrado que vincula os candidatos presidenciais na defesa de eleições pacíficas, que assim assumem um compromisso perante os "lia nain", as autoridades tradicionais e o vínculo com os antepassados.O pacto entre os candidatos é uma das tradições dos processos eleitorais, a unir tradições e ritos ancestrais, como uma vontade de garantir uma campanha em paz, sem confrontos entre apoiantes.

As cerimónias decorreram no salão Lalini-Lariguto, com o mesmo nome da zona na região de Viqueque, na ponta leste de Timor-Leste, com um significado especial na história da resistência. Ali, a resistência, liderada por Xanana Gusmão, e os ocupantes indonésios realizaram negociações, que levaram ao cessar-fogo de 1993.