Timor-Leste. CNE volta a causar polémica com decisão para segundo debate

"A CNE não autoriza a RTTL a organizar o debate público", refere uma carta da CNE a que a Lusa teve acesso.

A CNE justificou a decisão com o argumento de que é da responsabilidade da comissão organizar o debate, incluindo por ter orçamento para essa atividade, e acusou a RTTL de suposta discriminação por ter apenas contactado um candidato.

A RTTL negou esta informação e responsáveis da empresa disseram à Lusa ter contactado diretamente as duas candidaturas, de Francisco Guterres Lú-Olo e de José Ramos-Horta.

As candidaturas de Lú-Olo e de Ramos-Horta confirmaram à Lusa ter aceitado o convite da RTTL.

As duas candidaturas acordaram que o debate teria uma parte em tétum e outra em português, usando assim as duas línguas oficiais do país, ao contrário do primeiro debate em que a parte em português foi eliminada.

No debate na primeira volta das presidenciais, os candidatos criticaram o longo formato, com demasiado tempo gasto em introduções e atos protocolares.

O segundo debate tem uma duração prevista de três horas, sendo mais de uma hora dedicada a protocolo e introduções, de acordo com a agenda da CNE.

Em declarações à Lusa, o atual chefe de Estado e candidato presidencial, Francisco Guterres Lú-Olo, criticou a posição da CNE na questão e lembrou os falhanços no primeiro debate e os problemas na organização do segundo.

O candidato José Ramos-Horta criticou, em declarações à Lusa, a intervenção da CNE na vontade da RTTL organizar o debate, lamentando a decisão de não haver uma parte em tétum e outra em português.

O presidente do Conselho de Imprensa (CI), Virgílio Guterres, disse à Lusa que a decisão da CNE não tem qualquer validade, afirmando que o órgão eleitoral "não tem autoridade para decidir sobre o que a RTTL que fazer e quer incluir na programação".