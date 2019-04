Timor-Leste concretiza terça-feira compra de participação no Greater Sunrise

Lusa15 Abr, 2019, 19:21 | Mundo

Xanana Gusmão, representante especial do Governo para os temas de petróleo e gás, lidera a delegação, que inclui ainda o ministro indigitado das Finanças, Hélder Lopes, e o presidente e diretor executivo da Timor Gap, Francisco Monteiro, indicaram à Lusa fontes governamentais.

Da delegação, que assinará a compra das participações da ConocoPhillips e da Shell no consórcio, fazem ainda parte Gualdino da Silva, presidente da Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais (ANPM), James Rhee, diretor executivo da TL Cement e outros responsáveis timorenses.

A ConocoPhillips estará representada pelo presidente Chris Wilson e pelo vice-presidente David Bridges.

A Shell, por seu lado, será representada pela vice-presidente Cecile Wake e pelo diretor de desenvolvimento empresarial, Vikaip Agarwai.

Envolvidos no negócios estiveram elementos do escritório de advogados português Miranda & Associados e ainda da empresa PwC.

Hoje, a delegação timorense manteve várias reuniões para elaborr os "documentos de conclusão" do negócio, essenciais para que se concretizassem as transferências de fundos para a ConocoPhillips e para a Shell.

De acordo com as mesmas fontes, a cerimónia de conclusão decorre nos escritórios da empresa de advogados HSF, cabendo às partes assinar a "carta de conclusão", antes de declarações aos jornalistas da Lusa e das televisões timorenses GMN e RTTL, que viajaram até Singapura para acompanhar o acordo.

Com a concretização do negócio, acordado no ano passado com as petrolíferas, Timor-Leste vai assumir uma participação maioritária de 56,6% no consórcio do projeto, que inclui ainda a petrolífera australiana Woodside, como operadora, e a Osaka Gas.

Numa recente entrevista à Lusa, Francisco Monteiro disse que Timor-Leste quer evitar recorrer ao Fundo Petrolífero (FP) para financiar os custos de capital (CAPEX) de até 12 mil milhões de dólares norte-americanos (cerca de 11 mil milhões de euros) para o desenvolvimento do projeto do gasoduto para Timor-Leste e processamento na costa sul.

Após o início da produção, é esperado um retorno financeiro que pode alcançar os 28 mil milhões de dólares (24,7 mil milhões de euros), explicou o responsável.

"A nossa estimativa conservadora é de que pelo menos 28 mil milhões [de dólares] entrarão no FP do Greater Sunrise, sem contar outros benefícios económicos, como empregos criados, por isto ocorrer em Timor-Leste", disse o presidente e diretor executivo da Timor Gap.

No cenário mais conservador de lucros, as contas da Timor Gap assentam na previsão de que o Greater Sunrise tem reservas de 4,6 triliões de pés cúbicos de gás e 226 milhões de barris de petróleo, com um preço de 62,5 dólares por barril.