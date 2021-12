Timor-Leste continua processo de vacinação, com casos a permanecerem baixos

O boletim epidemiológico semanal, divulgado hoje, indica que o país registou apenas seis novos casos na semana que terminou a 05 de dezembro, com o país a ter atualmente apenas cinco casos ativos, três em Díli e um em Baucau e Bobonaro.

Desde o início da pandemia, Timor-Leste registou 19.828 casos de infeções com SARS-CoV-2, com 122 óbitos de pessoas infetadas, sendo que a última morte se registou em 28 de outubro.

O número de hospitalizações também mantém uma tendência reduzida, com 667 casos acumulados desde 01 de março, mas sem novas hospitalizações na última semana.

A taxa de positividade é atualmente de 0,2% dos testes realizados pelo Laboratório Nacional.

No que toca à vacinação, as autoridades administraram cerca de 40 mil doses, com 650.756 pessoas com mais de 18 anos a terem pelo menos uma dose (81,7%) e 462.403 a terem a vacinação completa (61,3%).

Em Covalima e Viqueque, a percentagem de maiores de 18 anos com pelo menos uma dose é de 96,1 e 93,5%, respetivamente.

A vacinação completa chegou a 77,4% em Díli, 74,2% em Viqueque e 72,3% em Bobonaro.

A covid-19 provocou pelo menos 5.249.851 mortes em todo o mundo, entre mais de 264,78 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.537 pessoas e foram contabilizados 1.166.787 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.