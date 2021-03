Timor-Leste continua sem data fixa para a chegada das vacinas

"O governo continua a desenvolver esforços em contacto com várias entidades internacionais, visando garantir o acesso atempado a estas vacinas, de acordo com o nosso compromisso de imunizar a totalidade da população até ao final do corrente ano", afirmou Taur Matan Ruak no parlamento.



"Até que a chegada se concretize, é da responsabilidade de todos nós contribuirmos para evitar que algum timorense morra por causa deste vírus. A atitude de cada um de nós garantirá a salvaguarda da nossa própria vida e salvará a vida dos outros", considerou.



Taur Matan Ruak, que falava no arranque do debate sobre a renovação do estado de emergência devido à covid-19 em Timor-Leste, recordou que as vacinas têm tido uma "crescente procura nos mercados internacionais", o que colocou "sob pressão acentuada as entidades produtoras e respetivos países exportadores".



"Temos vindo a assistir com preocupação a esta competição internacional que se tem gerado em torno do grande negócio das vacinas, cujos efeitos ameaçam relegar para o segundo plano os países menos desenvolvidos como Timor-Leste, em detrimento das nações mais poderosas e desenvolvidas", explicou.



Recorde-se que Timor-Leste deverá receber as vacinas para os primeiros 20% da população através do mecanismo internacional COVAX, tendo sido anunciadas e adiadas sucessivas datas para a chegada do primeiro lote.



O chefe do governo apelou aos timorenses para que continuem a cumprir "com esforço e responsabilidade" as medidas e as boas práticas e comportamentos que permitiram ao país não registar mortes devido à covid-19.



Por isso, afirmou, é necessário continuar a cumprir as medidas de prevenção, evitando mais contágios, motivo pelo qual é necessária a renovação pela 12ª vez da declaração do estado de emergência.



Atualmente há 382 casos ativos em Timor-Leste, com a maior preocupação a ser a capital timorense, onde desde 7 de março se registaram 415 casos de infeção, a maioria assintomáticos, tendo alguns sido já dados como recuperados.