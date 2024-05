Timor-Leste dá donativo para instalar elevador na representação da Santa Sé

"O Conselho de Ministros aprovou um projeto de Resolução do Governo para a atribuição de um donativo no valor de 61.500 dólares (56,8 mil euros) para a instalação de um elevador no edifício da Nunciatura", pode ler-se na nota.

Segundo o Conselho de Ministros, o objetivo do donativo é garantir as "condições adequadas de alojamento e mobilidade" para o Papa Francisco, que visita Timor-Leste em setembro.

O Governo de Timor-Leste autorizou, em fevereiro, uma despesa de 12 milhões de dólares (10,9 milhões de euros) para organizar as atividades de preparação da visita do Papa Francisco a Timor-Leste.

O Vaticano anunciou em abril que o Papa Francisco realiza uma visita a Timor-Leste a 09,10 e 11 de setembro.

A visita do Papa Francisco ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e incluiu também a Indonésia, que visita entre 03 e 06 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 06 a 09, e Singapura, de 11 a 13 de setembro.