Timor-Leste deve aumentar significativamente orçamento para a educação

O estudo, a que a Lusa teve acesso, mostra um declínio nos gastos totais na educação desde 2012, com apenas 7% do Orçamento Geral do Estado (OGE) destinado ao setor.

Preparado por Brett Inder, Radha Balachanran, Cristina Benevides e Nan Qu, da Monash University, na Austrália, o estudo denominado de "A Economia da Educação em Timor-Leste" avalia os progressos no setor nos últimos anos.

A análise mostra que o orçamento mais elevado para o setor se registou em 2012 - 135,7 milhões de dólares (121,5 milhões de euros), ficando abaixo desse valore desde aí, com os orçamentos de 2018 e 2019 a serem os mais baixos da década.

"O financiamento orçamental real por aluno escolar diminuiu 43% entre 2012 e 2019. Esse valor é inadequado para fazer face aos custos gerais de funcionamento das escolas, praticamente sem recursos para pequenas melhorias, equipamentos de TI, atividades extracurriculares, bibliotecas, ou outros", pode ler-se no documento.

"A dotação orçamental para a educação tem de ser enormemente aumentada -- um orçamento anual próximo de 200 milhões de dólares (179 milhões de euros) aproximaria Timor-Leste das normas dos países da ASEAN", considera.

Os dados incluem despesas do Ministério da Educação e gastos previstos em infraestruturas educativas que estão sob tutela de outras entidades, como o Fundo de Infraestruturas, notando que os orçamentos dos dois últimos anos caíram significativamente em termos reais.

A "grande maioria das despesas" do Ministério são com pessoas, refere o estudo, notando que salários representam 75% do orçamento total e outros serviços profissionais representam mais 10%.

Tendo em conta o número de professores e os salários médios, o estudo estima que dos 60,6 milhões de dólares (54,2 milhões de euros) para salários, "cerca de metade é gasto para pessoal escolar".

Depois dos salários sobram apenas pouco mais de 12 milhões de dólares o que só permite "pequenas melhorias de qualidade".

Isso implica que o investimento dos parceiros de desenvolvimento, incluindo Portugal, se assume como o principal foco de despesas para na melhoria da qualidade, principalmente com base no desenvolvimento das escolas de referência, na liderança escolar e no desenvolvimento curricular.

Em concreto, as "dotações orçamentais atuais são um terço do que o Plano Estratégico Nacional de Educação especificou como necessário para implementar o plano", com gastos "consistentemente inferiores a 8%", quando a média nos países da ASEAN é de 20%.

"O Orçamento do Ministério da Educação é muito apertado. Depois de contabilizadas as atividades diárias essenciais, não há praticamente dinheiro para investir em nada, exceto pequenas melhorias de qualidade", refere.

O mesmo ocorre nos gastos para a educação do Fundo de Infraestruturas, onde o setor da educação recebeu em 2019 menos de um milhão de dólares dos gastos totais de 366 milhões de dólares (327 milhões de euros), valor "inferior a 1% das necessidades das infraestruturas nacionais de educação".

Um dos maiores desafios prende-se com as próprias infraestruturas escolares com o Banco Mundial a notar que das mais de 2.100 salas de aula do ensino básico, cerca de 1800 (ou 87%) precisam de ser reparadas e que o número de alunos exige 1.500 salas adicionais.

Nesta questão, os autores estimam que os custos de reparação de salas existentes rondem os 15 mil dólares -- incluindo substituir móveis -- e que construir salas novas custaria o dobro, com um custo total global de 100 milhões de dólares.

Este valor não inclui melhorias nos escritórios escolares, bibliotecas, instalações tecnológicas, água e saneamento ou outro equipamento.

"O financiamento atual através do Fundo de Infraestruturas dificilmente responderia a 1% das necessidades num determinado ano", considera.

Na sua análise os autores fizeram uma comparação entre o orçamento real da educação, tendo em conta tanto o número de alunos matriculados - mais 10% entre 2010 e 2018 - como o aumento de preços.

Assim, "em comparação com o nível máximo de 2012, a despesa orçamentada caiu 38% até 2019", com "uma tendência de queda constante nos últimos 7 anos".

O estudo rejeita o argumento de que a baixa dotação orçamental para a Educação tem a ver com a capacidade de execução, considerando que "um governo comprometido com a educação assumiria ativamente a tarefa de encontrar uma liderança capaz para o ministério, mesmo que isso signifique confiar em conselheiros externos nos primeiros anos".

"Com uma liderança capaz, podem então seguir-se aumentos consideráveis de financiamento", sustenta.