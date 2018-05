Timor-Leste deve reforçar proteção a grávidas, crianças e trabalhadores informais - Relatório

Lusa29 Mai, 2018, 08:05 | Mundo

Preparado com o apoio de Portugal e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o relatório aponta ainda a necessidade de um reforço da capacidade institucional de todo o sistema, "ao nível da orçamentação, gestão, implementação, monitorização e avaliação de políticas, bem como alinhar as prioridades políticas com a distribuição orçamental".

"Estes fatores serão cruciais para que os investimentos na proteção social se reflitam em avanços no desenvolvimento humano e no bem-estar da população", refere.

Com o título "Desafios e Recomendações para a Extensão da Proteção Social a Todos em Timor-Leste", o documento procura identificar os atuais desafios que o país enfrenta na área de proteção social.

As reformas prioritárias, "devido ao seu elevado potencial em termos de impacto", incluem "o reforço de medidas para apoiar o desenvolvimento da primeira Infância, especialmente nos primeiros mil dias de vida, começando na gravidez".

Defende ainda a extensão da proteção à idade ativa, "particularmente através da implementação plena do regime contributivo do sistema de segurança social" e de medidas que melhorem a proteção dos trabalhadores do setor informal".

O documento nota que apesar das carências e dificuldades, associadas em particular à falta de uma "estratégia abrangente e coordenada", o sistema de proteção social timorense tem já uma "base excelente que, com recursos adequados e decisões políticas bem informadas, produzirá progressos significativos para o estabelecimento de Pisos de Proteção Social para todos em Timor-Leste" e para alcançar as metas nacionais e internacionais.

"Muito pode ser feito ainda para aprimorar as capacidades institucionais para melhor gerir, entregar, monitorizar e avaliar os programas de proteção social", indica.

"Timor-Leste ainda não tem Pisos de Proteção Social estabelecidos e podem ser feitas melhorias no sentido de garantir que todos os indivíduos tenham acesso a serviços essenciais de saúde e à segurança de rendimento em todas as fases da vida", refere o estudo.

No campo da saúde, em concreto, o relatório nota que há problemas tanto na oferta, falta de meios humanos e infraestruturais, como na procura, devendo ser feitos "esforços para aumentar a procura dos serviços de saúde" e para educar a população "sobre práticas saudáveis e sobre a importância dos cuidados de saúde".

As áreas de saúde materno infantil, de resposta a doenças crónica e da má-nutrição, "provavelmente, o problema de saúde mais crítico em Timor-Leste", são prioritárias.

Crianças com menos de 15 anos, que representam cerca de 40% da população do país, são 55% dos pobres, com o grupo entre os zero e os cinco anos a ser os que "recebe menos investimentos".

Uma situação que pode, em parte, ser compensada, com um reforço do programa Bolsa da Mãe e do Programa de Merenda Escolar.

No que toca à segurança de rendimentos, o relatório nota que "certos grupos recebem um auxílio generoso, enquanto a maioria da população tem pouco ou nenhum apoio".

"A maioria dos programas de proteção social existentes foi desenhada para responder a situações de vulnerabilidade específicas e extremas, como desastres naturais ou violência de género, enquanto os programas relacionados com o trabalho oferecem uma cobertura limitada", refere.

A situação deverá começar a ser corrigida com o novo sistema contributivo de segurança social no país, que arrancou em 2017, mas que não garantirá cobertura à maior fatia dos trabalhadores - o setor informal emprego a ampla maioria - e demorará "décadas a atingir a maturidade.

O relatório foi produzido no âmbito do projeto ACTION-Portugal, que é financiado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal e implementado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), tendo como objetivo o reforço dos sistemas de proteção social dos Países Africanos de Língua Oficial de Portuguesa (PALOP) e de Timor-Leste.

Insere-se na Estratégia Nacional de Proteção Social (ENPS) e resultado de um processo de Diálogo Nacional Baseado na Avaliação (DNBA) com atores relevantes do Governo, parceiros sociais, sociedade civil e Nações Unidas, conduzido nos últimos dois anos.