Timor-Leste e Estados Unidos debatem futuro da cooperação

"É realmente notável o quanto alcançamos a trabalhar juntos, mas estamos a olhar para o futuro para ver o que mais podemos fazer para ajudar a atingir alguns dos objetivos e necessidades de desenvolvimento", afirmou Melissa Brown aos jornalistas no final do encontro com Xanana Gusmão, no início de uma visita ao país.

A responsável norte-americana, que tem ainda previsto um encontro com o Presidente timorense, José Ramos-Horta, disse também que sai de Timor-Leste "otimista em relação ao futuro".

"Estou entusiasmada com alguns dos novos projetos que temos, relacionados com a água, o saneamento e a educação, e também com alguns programas de nutrição", disse.

Melissa Brown explicou também que debateu com Xanana Gusmão a adesão de Timor-Leste à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e como "podem trabalhar juntos", ao mesmo tempo que analisaram aspetos regionais e globais.

"Foi uma conversa muito calorosa e franca", salientou a responsável daquele gabinete do Departamento de Estado norte-americano.

Brown iniciou hoje uma visita a Timor-Leste, tendo estado já reunida com o chefe da diplomacia timorense, Bendito Freitas, a quem felicitou pela adesão à Organização Mundial do Comércio.

Os Estados Unidos e Timor-Leste assinaram em 2022 um acordo de cooperação até 2027, focado na melhoria das condições de água e saneamento em Díli e arredores e na criação de um centro para formação de professores e responsáveis educativos.