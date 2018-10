Timor-Leste expressa solidariedade e pesar com a Indonésia por sismos

Lusa02 Out, 2018, 07:48 | Mundo

"Em nome do povo de Timor-Leste, o Governo apresenta condolências às famílias e amigos das vítimas da sucessão de terremotos. O Governo manifesta igualmente a sua solidariedade para com o Governo e o povo da Indonésia, que enfrentam os efeitos desta catástrofe", refere uma nota do executivo.

"O Governo de Timor-Leste louva o trabalho das autoridades nas ações de busca e salvamento em condições de extrema dificuldade", refere a mesma nota.

O Parlamento Nacional aprovou, por seu lado, uma nota de "pesar e solidariedade" com as vítimas dos desastres naturais.

"As imagens chocantes da destruição causada pelo sismo e pelo tsunami fazem temer o aumento do número de vítimas mortais, enquanto as autoridades continuam incessantemente a procurar sobreviventes nos escombros dos muitos edifícios destruídos pela força devastadora do abalo e das ondas de grandes dimensões que invadiram a ilha", refere a nota.

"Neste momento de dor e consternação, o Parlamento Nacional exprime o seu pesar e as mais sentidas condolências às famílias enlutadas e manifesta a sua solidariedade com as autoridades indonésias", refere.

Na segunda-feira as autoridades indonésias elevaram para 844 o número de mortos dos terremotos e tsunamis, mas disseram acreditar que ainda existem "centenas de vítimas" soterradas.

O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, disse numa conferência de imprensa em Jacarta que acredita que o número de mortos subirá mais porque há "centenas de vítimas" soterradas na lama em Petobo, uma área de Palu.

A Indonésia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica onde, em cada ano, se registam cerca de 7.000 terramotos, a maioria moderados.

Entre 29 de junho e 19 de agosto, pelo menos 557 pessoas morreram e quase 400.000 ficaram deslocadas devido a quatro terramotos de magnitudes compreendidas entre 6,3 e 6,9, que sacudiram a ilha indonésia de Lombok.