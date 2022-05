Timor-Leste. Marcelo Rebelo de Sousa representa instituições europeias nas cerimónias oficiais

Marcelo Rebelo de Sousa estará em Timor-Leste entre quinta-feira e domingo, para as comemorações dos 20 anos da restauração da independência, que se assinalam na sexta-feira, 20 de maio, e a posse de José Ramos-Horta como Presidente da República timorense, que acontecerá no mesmo dia.

Segundo uma nota hoje divulgada no portal da Presidência da República na Internet, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa representará as instituições europeias" nestas cerimónias oficiais, "a pedido da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do alto representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança da União Europeia, Josep Borell".

Durante a sua visita oficial a Timor-Leste, a convite das autoridades timorenses, centrada na capital, Díli, Marcelo Rebelo de Sousa terá encontros institucionais, incluindo com o Presidente cessante de Timor-Leste, Francisco Guterres Lú-Olo, e com o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak.

A sua chegada a Díli está prevista para a manhã de quinta-feira -- ainda de noite em Lisboa, onde são menos oito horas -- e o regresso a Portugal para domingo de manhã.

O programa desta visita oficial inlcui também a inauguração da nova Embaixada de Portugal, um encontro com a comunidade portuguesa e visitas à Escola Portuguesa Ruy Cinatti, à Universidade Nacional Timor Lorosa`e, ao Arquivo & Museu da Resistência Timorense e o projeto escolar Centro de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) de Díli.

Na sexta-feira, 20 de maio, Timor-Leste celebra 20 anos da restauração da independência, conseguida após uma luta de libertação contra a ocupação indonésia, e José Ramos-Horta irá tomar posse, pela segunda vez, como Presidente da República timorense.

Após a segunda volta das eleições presidenciais, realizada em 19 de abril, em que Ramos-Horta derrotou o atual chefe de Estado timorense, Marcelo Rebelo de Sousa falou com o Presidente timorense eleito por telefone, transmitindo-lhe "calorosas felicitações" e "sinceros votos de sucesso".