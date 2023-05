Timor-Leste. Nove partidos participaram no primeiro debate

O longo debate - estavam previstas mais de cinco horas de transmissão em direto pela Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL) - envolveu os nove primeiros partidos que constam no boletim de voto.

O presidente da CNE, José Belo, abriu a ronda de debates, que se prolongam durante o resto da semana, explicando que haverá ainda mais três encontros dos partidos antes dos dois dias de reflexão.

"Hoje é o tempo oportuno para todos os timorenses, no país e no estrangeiro, poderem acompanhar este debate e ouvir as propostas dos partidos políticos para o futuro. O debate é um espaço para os partidos apresentarem a sua visão e perspetivas para o futuro do país", afirmou.

"Os partidos são um instrumento importante num país que adota a democracia, onde o multipartidarismo é um elemento fundamental", disse.

O debate decorreu num dos maiores salões de festas da capital, praticamente sem público e com poucos observadores nacionais e internacionais, sendo que vários partidos não enviaram os responsáveis máximos.

O Partido Desenvolvimento Nacional (PDN) foi representando pelo presidente, Lucas Soares, o Partido Liberta Povo Aileba (PLPA) pelo adjunto secretário-geral, João Paulo Adito Pereira, e o Partido Libertação Popular (PLP), do atual primeiro-ministro, foi representado pelo atual secretário de Estado do Ambiente, Demétrio Amaral.

O Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), foi representado no debate pelo atual vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Julião da Silva, o Partido Os Verdes de Timor (PVT), pelo coordenador da secção das pessoas com deficiência, Frederico Ornai, e a União Democrática Timorense (UDT), pelo presidente e único deputado do partido, Francisco David Xavier Carlos.

Finalmente, participaram ainda o secretário-geral do Partido Unidade Desenvolvimento Democrático (PUDD), Aleixo de Carvalho Ximenes Monteiro, e o presidente do Partido Republicano (PR), João Saldanha.

Na quarta-feira decorre o debate entre os restantes oito partidos concorrentes.

Estes dois "diálogos de grupo" de cinco horas de duração cada, dividem-se em quatro segmentos e incluem explicações dos planos dos partidos, respostas a três perguntas do moderador e a perguntas pré-gravadas de cidadãos, além de questões de seguimento.

No dia 18, último dia da campanha, está previsto um programa de cinco horas e meia, envolvendo todos os 17 partidos políticos concorrentes, com quase 30 segmentos, numa organização complexa em que um partido responde e outro reage.

Finalmente, está prevista uma sessão final de resumo, de duas horas, com pequenos perfis e mensagens curtas de cada um dos 17 partidos, com a CNE a antecipar que o Presidente José Ramos-Horta participe neste debate final.