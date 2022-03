Timor-Leste. "O número 14 vai ter pelo menos um voto", afirma ex-presidente e candidato Ramos-Horta

"O número 14 tem pelo menos um voto assegurado", disse Ramos-Horta, depois de votar, referindo-se ao seu número no boletim de voto, enquanto mostrava o dedo roxo, marcado com tinta indelével e que atesta quem já votou.

"Sou dos primeiros a votar e isso é simbólico. Quero sublinhar que apesar de alguns pequenos incidentes, a campanha decorreu sem problemas. Parabéns para todos os candidatos, povo e sociedade, que garantiram um bom processo eleitoral", afirmou.

A observar o momento estiveram, entre outros, o embaixador angolano José Guerreiro Alves Primo, que lidera a equipa de observação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) às eleições, bem como observadores do International Republican Instituite (IRI) e fiscais das várias candidaturas.

Questionado sobre o que espera em termos de resultados, Ramos-Horta disse que espera que a eleição se resolva "à primeira volta, para poupar tempo e dinheiro".

Primeiro a votar na sede de suco de Metiaut, dirigiu-se aos eleitores e repetiu o apelo a que acorram às urnas.

"Votem, votem, votem, enfrentem as intempéries, se chover. A chuva pode dificultar os acessos, mas mesmo assim façam esforço. A pé, a cavalo, de mota, de camião, para votar porque é o vosso direito e a vossa obrigação cívica", afirmou.

Apoiado por Xanana Gusmão, do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Ramos-Horta voltou a explicar que se decidiu candidatar para resolver a "crise constitucional" no país, depois do que, insistiu, foram "violações da Constituição" nos últimos anos.

Ao mesmo tempo, vincou, uma oportunidade para "atrair investimento estrangeiro" e recolocar Timor-Leste no palco internacional.

Um total de 859.613 eleitores são chamados hoje a escolher o próximo Presidente timorense, entre 16 candidatos, o maior número de sempre. As urnas abriram hoje às 07:00 locais (22:00 de sexta-feira em Lisboa) para uma votação que se prolonga por oito horas.