Timor-Leste. Pequenos incidentes no quinto dia da campanha

O presidente da CNE, José Belo, disse aos jornalistas que os incidentes estão todos a ser investigados pela Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) e que envolveram "alguns apoiantes" das candidaturas.

"Apelamos a todos os candidatos para darem atenção a esta questão. Assinaram o pacto, fizemos rituais em todos os municípios, peço que peçam aos apoiantes para estarem calmos, evitando linguagem de ataque que possa criar situações de problemas", disse.

"A PNTL está no terreno para lidar com qualquer situação que não respeita a lei", afirmou.

Os incidentes mais graves ocorreram na segunda cidade do país, Baucau, no domingo.

O comandante da PNTL, Antonio de Sá, disse à Lusa que os incidentes envolveram apoiantes da campanha de Francisco Guterres Lú-Olo - atual presidente, líder da Fretilin e número seis no boletim de voto -, e apoiantes da campanha de Berta dos Santos, atual vice-primeira-ministra, do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) e número nove no boletim.

Noutro incidente, vídeos amadores recolhidos em Same mostram um dirigente local da Fretilin a insultar e a derrubar motas de apoiantes da candidatura de José Ramos-Horta, procurando impedir a passagem de uma pequena caravana.

Finalmente, noutro incidente, José Ramos-Horta disse à Lusa que uma caravana de apoiantes foi atacada por desconhecidos que lançaram pedras contra os carros, causando "dois feridos ligeiros, sem gravidade".

"A polícia já está a investigar o que ocorreu", referiu Ramos-Horta.

José Belo aproveitou a conferência de imprensa para renovar vários apelos às candidaturas para que garantam que se cumpra o calendário acordado para evitar possíveis encontros entre apoiantes de candidatos diferentes, bem como para que se evite a participação de crianças na campanha.

A campanha para as presidenciais, marcadas para 19 de março, decorre até 16 de março.