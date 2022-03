Timor-Leste. Presidenciais com primeira reclamação

"A minha candidatura vai fazer um recurso. Já têm orientações nesse sentido e vamos ver se o Tribunal pode analisar essa situação", disse Francisco Guterres Lú-Olo à chegada a Díli no regresso da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), onde iniciou a campanha na quarta-feira.

"A CNE não deveria ter decidido cancelar essas assembleias de voto. Deveria ser o STAE (Secretariado Técnico de Administração Eleitoral), que ainda não se pronunciou", disse à Lusa no aeroporto de Díli.

Na terça-feira, véspera do arranque da campanha a CNE deliberou que as presidenciais não se vão realizar nas assembleias de voto na Austrália por os cadernos eleitorais não terem sido atualizados.

A CNE explicou que, por esse motivo, "não haverá votação na Austrália" pelo que o STAE "deve eliminar os centros de votação da Austrália" no processo eleitoral para a primeira volta das presidenciais, marcada em 19 de março, de acordo com uma decisão publicada no Jornal da República.

Na deliberação, a CNE instou o STAE a republicar a lista total das assembleias de voto para as presidenciais, excluindo os centros de votação da Austrália.

Lú-Olo está de férias desde segunda-feira para poder participar na campanha eleitoral, que arrancou com um comício em Pante Macassar, capital do enclave de Oecusse-Ambeno, onde disse que estiveram concentrados "milhares de pessoas".

Mariano Sabino também lamenta decisão CNE

A candidatura do deputado Mariano Sabino também lamentou a decisão da Comissão Nacional de Eleições (CNE) timorense de ter decidido não dar a oportunidade aos eleitores recenseados na Austrália de poderem votar nas presidenciais.

"Lamentamos esta posição da CNE por não dar uma oportunidade aos cidadãos timorenses na Austrália de poderem votar", disse à Lusa António Conceição, secretário-geral do Partido Democrático (PD), força que apoia a candidatura de Mariano Assanami Sabino.

"Preocupa-nos certamente porque a razão da covid-19 não ter permitido atualização dos cadernos, não parece suficiente para poder justificar a decisão da CNE. Considera-se um ato de violação dos direitos dos cidadãos, contra a democracia, porque os cidadãos têm o seu direito de votar", afirmou.



Apesar disso, Conceição disse compreender que a situação da pandemia não permitiu a atualização dos cadernos eleitorais na Austrália, reiterando o desejo de que os eleitores possam votar.