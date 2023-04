Timor-Leste. Provedor de Direitos Humanos pede a políticos que sejam exemplo

O provedor Virgílio Guterres disse, em declarações à Lusa, que as forças políticas devem evitar ataques pessoais, concentrando-se em vez disso na disseminação clara sobre quais os seus programas políticos para a governação do país.

"Quero apelar aos partidos políticos para que se concentrem na promoção e disseminação dos programas políticos, para garantir o bem estar do povo quando chegam ao poder. Apelar ainda para evitarem ataques pessoais, maledicências e evitar manipular o sentimento dos cidadãos para conquistar os votos", disse.

"Como provedor dos Direitos Humanos e Justiça peço aos líderes políticos para terem contenção com as narrativas. É tempo de serem modelos de educação política. O povo precisa disso. Este povo tem direito de ouvir, de ser informado e de viver em paz e harmonia. É tempo que os líderes possam garantir esse ambiente", afirmou.

Guterres, ex-presidente do Conselho de Imprensa e ele próprio candidato nas eleições presidenciais do ano passado, disse que o país precisa de fazer uma escolha o mais informada possível e que, para isso, os partidos devem divulgar bem os seus programas.

"Quero encorajar todos os cidadãos a participar neste processo, principalmente absorver os programas dos partidos políticos que vão candidatar-se, e assim poderem exercer o seu direito conscientemente segundo as suas preferências políticas", disse, na antevéspera do arranque da campanha.

Virgílio Guterres explicou que a PDHJ vai ter no terreno uma equipa de mais de 20 pessoas para acompanhar todas as fases do processo eleitoral, incluindo verificar se há infrações de direitos humanos ou de boa governação, incluindo o uso de veículos ou outros bens do Estado durante a campanha.

"A nossa equipa de monitorização parte amanhã para acompanhar todas as atividades. Não podemos cobrir todo o território, mas identificámos as zonas, as forças políticas que vão ser o foco do nosso trabalho de monitorização", disse.

"Temos mais de 20 monitorizadores a circular pelo território e apoiados pelas delegações territoriais de Baucau, Same, Maliana, Oecusse e Díli", afirmou.

A campanha começa a 19 de abril.