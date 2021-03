Timor-Leste recebe ajuda financeira da ONU e UE

Entre outras iniciativas, o Quadro Integrado de Financiamento Nacional (QIFF) pretende atrair investimento para áreas como a saúde e as alterações climáticas, mas também maximizar o potencial do crescente impacto das remessas da diáspora timorense, que é já uma das principais fontes de rendimentos para o país.A iniciativa foi lançada, de forma virtual, pelo ministro das Finanças timorense, Rui Gomes, pelo coordenador residente da ONU em Timor-Leste, Roy Trivedy, e pelo embaixador da União Europeia (UE) em Díli, Andrew Jacobs.Intervindo na abertura da reunião online, Rui Gomes destacou a necessidade de Timor-Leste encontrar alternativas além da atual fonte principal de financiamento, o Fundo Petrolífero (FP), afetado já pela queda significativa de receitas de petróleo e gás.Um comunicado conjunto das entidades envolvidas explica que se trata de "" com os objetivos nacionais.A iniciativa será apoiada pelo sistema das Nações Unidas, pela UE e pelos parceiros como um instrumento de planeamento e implementação que financie os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no país.Além de identificar fontes financeiras e não-financeiras, ajudará a desenhar uma estratégia de financiamento que permita mobilizar recursos adicionais, gerir riscos e alcançar objetivos nacionais de desenvolvimento.Um processo importante, recordou Roy Trivedy, quando Timor-Leste começar a recuperação económica dos efeitos da pandemia que, como noutros países do mundo, teve um impacto "desproporcionalmente mais elevado entre os mais vulneráveis".", afirmou.Andrew Jacobs, por seu lado, considerou que o QIFF traduz o esforço de Timor-Leste "".

Em Timor-Leste, disse, "ajudará a garantir o financiamento e implementação ideais da Estratégia de Recuperação Económica pós-covid, que orientará o futuro apoio da UE ao país".