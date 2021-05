Timor-Leste recebe primeiras vacinas oferecidas pela Austrália

"As primeiras dez mil doses chegam amanhã (quarta-feira). Esperamos um novo carregamento ainda este mês", disse Peter Roberts.

Este apoio australiano soma-se a um primeiro lote de 24 mil doses enviado para Timor-Leste, no âmbito do programa multilateral COVAX e insere-se num pacote de apoio da Austrália ao programa de vacinação timorense no valor de 18,8 milhões de dólares (15,6 milhões de euros)."Este valor inclui fundos para adquirir e distribuir vacinas seguras para toda a população em Timor-Leste, para cobrir 80% da população não coberta pela COVAX", explicou o embaixador australiano em Díli, numa mensagem publicada na página oficial da representação diplomática em Díli na rede social Facebook."As dez mil doses fazem parte desse contributo.", referiu.Até ao momento, um total de 28.540 pessoas, incluindo 8.220 funcionários da área da saúde, foram vacinadas em Timor-Leste com a primeira dose da vacina AstraZeneca.Um novo carregamento de vacinas da COVAX deverá chegar a Díli entre o final de maio e o início de junho.





Situação delicada







Timor-Leste está a viver o pior momento da pandemia da covid-19, máximos no número de casos ativos (1.255), com mais de 40 hospitalizações e quatro óbitos.O país registou 2.524 casos desde o início da pandemia da covid-19.Na última semana, a taxa de incidência foi de 5,9 casos por 100 mil habitantes em Timor-Leste e de 19,7 casos por 100 mil em Díli, ligeiramente abaixo da taxa de 20,7 casos por 100 mil habitantes registada na semana anterior.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.203.937 mortos no mundo, resultantes de mais de 152,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.