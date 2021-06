Timor-Leste regista 23.ª morte

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) confirmou que a mulher faleceu com síndrome de insuficiência respiratória aguda no centro de isolamento de Vera Cruz onde estava em tratamento.

Com esta morte, sobe para sete o total de mortos infetados com SARS-CoV-2 registados durante o mês de junho, depois dos 12 mortos registados em maio.

Na nota divulgada, o CIGC explica que o número de casos ativos aumentou nas últimas 24 horas, com 60 casos detetados em Ermera, 28 em Díli, seis em Baucau, cinco em Viqueque, dois cada em Bobonaro e Manatuto e um em Covalima.

Globalmente, foram realizados nas últimas 24 horas um total de 1.152 testes.

As autoridades deram como recuperadas um total de 54 pessoas, 46 das quais em Díli, com o total de casos ativos a subir para 8.360 e o total acumulado a aumentar para 9.222.

A taxa de incidência subiu para 4,1 por 100 mil habitantes, a nível nacional, sendo de 8,3 em Díli, de 6,2 em Ermera e de 4,9 em Baucau, com casos ativos em todo o país, exceto no município de Lautem.

No centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli, estão atualmente 14 pessoas, das quais três em estado grave/crítico.

Já no que se refere à vacinação, até às 10:00 de hoje já tinham recebido a primeira dose em Timor-Leste um total de 205.014 pessoas (27,2% da população com mais de 18 anos) com 25.820 pessoas já com as duas doses (3,40%).

Em Díli, receberam a primeira dose 111.750 pessoas (52,3% da população com mais de 18 anos) e 14.137 pessoas já têm as duas doses (6,61%).