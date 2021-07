Timor-Leste regista 25.ª morte desde o início da pandemia

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que jovem estava em tratamento no centro de isolamento de Vera Cruz, incluindo com ventilação assistida.

"Depois de 18 dias de tratamento, a situação não melhorou e a jovem faleceu no dia 04 de julho", explica.

Na mesma nota, o CIGC refere que nas últimas 24 horas se registaram 36 novas infeções em Díli, da quais 22% com sintomas da covid-19, com 25 casos recuperados, um total de 925 ativos e 9.512 acumulados desde o início da pandemia.

A nível nacional, as autoridades realizaram nas últimas quatro horas um total de 670 testes, com a taxa de incidência a ser de 5 por 100 mil habitantes a nível nacional, de 10,5 em Díli, de 9,2 em Baucau e de 6,4 em Ermera.

Em Vera Cruz há atualmente 19 pessoas internadas, das quais uma em estado grave e duas moderado.

No que toca à vacinação, até às 10:00 de hoje já tinham recebido a primeira dose em Timor-Leste um total de 213.032 pessoas (28,2% da população com mais de 18 anos) com 26.180 pessoas já com as duas doses (3,47%).

Em Díli, receberam a primeira dose 114.926 pessoas (53,8% da população com mais de 18 anos) e 14.367 pessoas já têm as duas doses (6,72%).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.974.841 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.