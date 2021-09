Timor-Leste registou mais uma morte e 158 novos casos nas últimas 24 horas

Segundo o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) timorense, o óbito verificou-se em Díli.

Os 158 novos casos de infeção pela doença, dos quais 109 em Díli e 17 em Baucau, elevam para 18.046 o número total de casos de infetados registados no país desde o início da pandemia de covid-19.

Porém, nas últimas 24 horas, mais 466 doentes foram dados como recuperados, elevando o total de pacientes tratados para 14.329.

Assim, total de casos ativos em Timor-Leste é agora de 3.631.

Hoje o Governo timorense decidiu levantar o confinamento obrigatório geral no município de Díli.

A decisão, tomada em Conselho de Ministros, de levantar este confinamento obrigatório geral seguiu-se à análise da apresentação do ponto de situação epidemiológica do país, feita pelos coordenadores da Sala de Situação do Centro integrado de Gestão de Crises (CIGC).

Mantém-se, contudo, a imposição de cerca sanitária nos municípios de Baucau, Covalima, Díli e Ermera, até ao próximo dia 22 de setembro.

Foi ainda decidido levantar a imposição de cerca sanitária nas áreas abrangidas pelo suco Naimeco, no posto administrativo de Pante Macassar, e pelo suco Bobometo, no posto administrativo de Oesilo, ambos na Região Administrativa Especial de OeCusse Ambeno, a partir das 23:59 de hoje.

A imposição de cerca sanitária no município de Manufahi, em vigor até ao dia 15 de setembro de 2021, não sofreu alterações, segundo a nota do Governo timorense.

De acordo com as decisões anunciadas, mantém-se a proibição de entrada e saída dos municípios de Baucau, Covalima, Díli, Ermera e Manufahi, exceto por razões de segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção dos sistemas de abastecimento público ou de realização do interesse público.

As pessoas que comprovem a vacinação completa (duas doses) contra a covid-19, bem como os menores de seis anos que os acompanhem, não precisam de cumprir esta proibição.

Nesta reunião foi novamente analisado o plano de desenvolvimento para a reestruturação e modernização do Porto de Díli, que tinha sido objeto de deliberação na reunião do Conselho de Ministros de 28 de julho de 2021, mas que a introdução de algumas alterações na fase de redação final tornou necessário a sua submissão a uma nova deliberação.

O Conselho de Ministros manifestou a sua preferência pela adoção da modalidade de financiamento de Parceria Público-Privada (PPP), a desenvolver de acordo com o quadro legal e regulamentar em vigor, indica-se no comunicado.

A covid-19 provocou pelo menos 4.574.225 mortes em todo o mundo, entre mais de 221,13 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.