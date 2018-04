Partilhar o artigo Timor-Leste sobe três pontos no índice de liberdade de imprensa Imprimir o artigo Timor-Leste sobe três pontos no índice de liberdade de imprensa Enviar por email o artigo Timor-Leste sobe três pontos no índice de liberdade de imprensa Aumentar a fonte do artigo Timor-Leste sobe três pontos no índice de liberdade de imprensa Diminuir a fonte do artigo Timor-Leste sobe três pontos no índice de liberdade de imprensa Ouvir o artigo Timor-Leste sobe três pontos no índice de liberdade de imprensa

Tópicos:

Indonésia º Filipinas º Myan º Tailândia º Camboja º Malásia º Singapura º Brunei º Laos º, Papua, Repórteres, Taiwan,