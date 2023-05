Timor-Leste. Votação decorre com normalidade, sem incidentes

"Desde a manhã até agora todos os centros de votação no território nacional a funcionar bem; abriram a horas. Percorri inúmeros centros em Díli e vi, em muitos deles, grandes filas de eleitores a participar", disse à Lusa o diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), Acilino Manuel Branco.

"Vamos ver como decorre até ao fim, mas a minha expectativa é de uma participação alta", explicou.

O responsável do STAE explicou que os eleitores podem votar em qualquer um dos centros de votação da assembleia de voto onde estão recenseados, o que leva a que em alguns locais haja "muitos eleitores" e noutros menos.

"Os eleitores escolhem qual centro preferem e isso faz com que em alguns centros de votação se tenham esgotado os boletins de voto. Dei instruções para se resolver o assunto, temos procedimentos para isso e a normalidade mantém-se", afirmou.

Entre outros aspetos, Acilino Manuel Branco referiu-se a alguns centros de votação onde os fiscais de um partido político queriam entrar todos, ao mesmo tempo, no espaço de votação, normalmente salas de aulas em escolas.

"A lei determina que só pode estar no interior um fiscal de cada partido e os responsáveis do STAE explicam isso", referiu.

O primeiro rumor do dia, notou, foram alegadas queixas sobre a tinta indelével roxa que é usada para marcar os dedos dos eleitores, e que, tal como ocorreu nas presidenciais de 2022, foi adquirida com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Manuel Branco disse não ter encontrado qualquer fundamento para o rumor, que já teve direito a fotos nas redes sociais.

São 17 os partidos que disputam as eleições de hoje em Timor-Leste, cuja contagem pode demorar vários dias. Mais de 890 mil eleitores estão registados para a votação, na qual vão ser escolhidos os 65 deputados do Parlamento Nacional.

Oito dos partidos têm assento parlamentar e um faz a sua estreia, sendo que para eleger deputados as forças políticas têm de obter mais de 4% dos votos válidos.

A jornada eleitoral decorre até às 15:00 (07:00 em Lisboa), com o maior número de sempre de eleitores no país e na diáspora, e o maior número de centros de votação.

Milhares de observadores de Timor-Leste e de vários países e centenas de jornalistas estão acreditados para acompanhar a votação.

Timor-Leste, uma ex-colónia portuguesa até 1975, mas invadida e anexada no mesmo ano pela Indonésia, tornou-se no mais jovem Estado soberano do século XXI, a 20 de maio de 2002, dia em que o país assinala a restauração da independência.

Timor-Leste é um dos países mais pobres do mundo, com 42% dos cerca de 1,3 milhões de habitantes a viverem abaixo da linha de pobreza, de acordo com as Nações Unidas.