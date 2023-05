Timor-Leste. Voto é crucial para que geração mais velha deixe algo para os jovens, diz Alkatiri

É importante, vincou depois de votar, "porque nós, a velha geração de 74,75, temos de ter consciência de que é necessário deixar algo de positivo, algo de sustentável para este país", disse, em entrevista à Lusa.

"E, quer queiramos, quer não, esta deve ser a nossa última campanha em profundidade. E se não pensarmos assim, significa que na próxima (...) não sei para onde vai este país", afirmou.

Motivo pelo qual admite que a sua participação, de forma tão intensa como ocorreu nesta campanha, seja difícil de voltar a ocorrer.

Questionado sobre o que espera do voto, Alkatiri disse que quer que "o povo vença nestas eleições", considerando que há muito a fazer depois das eleições, mas que nem todos têm condições para mudar o que é necessário.

"Tanta coisa [a fazer]. E não pode ser que aquele que cometeu os erros é que diz que vai corrigir. Erros sobre erros, despesismo total, sem resultados, e depois diz que vai corrigir. Se é assim, se o povo quiser, é outra coisa, mas eu tenho a certeza de que o povo quer a mudança", considerou.

O atual Governo timorense é apoiado pela Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), pelo Partido Libertação Popular (PLP) e pelo Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), partidos que assinaram um acordo de que voltarão a estar juntos, para governar, depois do voto.

"Esta plataforma foi constituída como uma plataforma viabilizada pela Fretilin, não é um governo liderado pela Fretilin", relembrou.

"Mesmo assim, quer queiramos, quer não, deixou coisas positivas. As prioridades foram bem definidas, tudo aquilo que seja de impacto para a vida do povo foi feito. E é isso, o povo é que vai votar, não são os outros líderes", disse.

Alkatiri vincou a confiança absoluta na vitória da Fretilin e disse aos jornalistas que combater a corrupção seria uma das prioridades.

O secretário-geral da Fretilin falava depois de votar na Escola Primária do Farol, bairro histórico do centro de Díli onde reside, e onde são já visíveis filas de muitos eleitores, no arranque da jornada eleitoral, que termina às 15:00 locais (07:00 hora de Lisboa).

A votação está já a decorrer, além de Timor-Leste, em três locais na Austrália e em dois locais na Coreia do Sul.

Pouco antes de Alkatiri, votou no mesmo local o ex-Presidente timorense Francisco Guterres Lú-Olo, que, em declarações à Lusa, também se mostrou confiante na vitória do partido, antecipando que o voto marcará um novo período de estabilidade e prosperidade no país.

"Uma jornada muito importante para Timor-Leste. (...) Votámos para a paz, para a estabilidade e para consolidar o nosso Estado de Direito democrático. E votámos para desenvolver o país", afirmou.

Questionado sobre o que mudará depois do voto de hoje, Lú-Olo disse que a postura da sociedade mudou e que quer a paz e a estabilidade consolidadas.

"Garanto isso [estabilidade e prosperidade]. Garanto porque o povo em geral mudou de mentalidade. Mudou de mentalidade [após] ter de ter ultrapassado várias situações, deu para o povo pensar e hoje, pronto, dar o seu voto, a favor da paz, da estabilidade e do Estado de direito democrático", afirmou.

"Estou confiante. Tudo foi dito ao povo e o povo entendeu, o povo aceitou o que a Fretilin disse durante esta campanha. Eu acredito na vitória", disse.

São 17 os partidos que disputam as eleições de hoje em Timor-Leste, cuja contagem pode demorar vários dias. Mais de 890 mil eleitores estão registados para a votação, na qual vão ser escolhidos os 65 deputados do Parlamento Nacional.

Oito dos partidos têm assento parlamentar e um faz a sua estreia, sendo que para eleger deputados as forças políticas têm de obter mais de 4% dos votos válidos.

A jornada eleitoral decorre com o maior número de sempre de eleitores no país e na diáspora, e o maior número de centros de votação.

Milhares de observadores de Timor-Leste e de vários países e centenas de jornalistas estão acreditados para acompanhar a votação.

Timor-Leste, uma ex-colónia portuguesa até 1975, mas invadida e anexada no mesmo ano pela Indonésia, tornou-se no mais jovem Estado soberano do século XXI, a 20 de maio de 2002, dia em que o país assinala a restauração da independência.

Timor-Leste é um dos países mais pobres do mundo, com 42% dos cerca de 1,3 milhões de habitantes a viverem abaixo da linha de pobreza, de acordo com as Nações Unidas.