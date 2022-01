Timor. Partido Democrático reúne convenção nacional para decidir candidato presidencial

"Este é um evento histórico. Hoje realizamos um ato político deliberativo democrático, marcando mais uma página na história do partido, em que escolheremos o nosso candidato às eleições presidenciais 2022-2027", disse António da Conceição, secretário-geral do PD, na abertura da convenção em Díli.

"Este ato político é particularmente importante e este processo ajuda a reforçar a democracia nacional. É uma experiência nova para o PD, que reúne assim a sua primeira Convenção Nacional", considerou.

Conceição disse que a Comissão Política Nacional debateu a situação atual do país e, nesse contexto, deliberou avançar para a escolha de candidato, tendo-se apresentado como alternativas possíveis os dois líderes, Sabino e Nascimento.

Os cerca de 400 delegados de todo o país vão escolher entre o atual presidente do partido Mariano Sabino e o presidente da Comissão Política Nacional, Adriano do Nascimento, ambos deputados do PD no Parlamento Nacional.

"O candidato do PD é diferente, porque representa o Estado timorense não apenas o partido. O partido oferece o seu candidato ao serviço do Estado, e será diferente porque apostará na busca de consensos, de pontes para a estabilidade no país", afirmou Conceição.

"É um candidato diferente porque vai iniciar ou facilitar o diálogo para a luta coletiva pelo desenvolvimento nacional, é um candidato de esperança, que quer aprender com o passado e olha com esperança para o futuro, e pensa no bem-estar do povo e do país", sublinhou.

Antes da votação, os delegados vão debater vários aspetos relacionados com as "perspetivas políticas" relativamente à candidatura presidencial, antes de uma votação secreta em que escolherão qual dos dois líderes se vai apresentar às urnas.

"Quero motivar-vos todos para serem autores do processo de libertação do povo, depois do processo de libertação da pátria. Atuando com sentido de Estado, espírito de defesa dos interesses de todos, do interesse comum do Estado", afirmou.

Será a quarta vez que o PD apresentará candidatos às eleições presidenciais, depois das candidaturas do líder histórico do partido, Fernando Lasama de Araújo em 2007 e 2012 e da candidatura em 2017 do secretário-geral, António da Conceição.

O melhor resultado do partido foi o obtido há cinco anos por António da Conceição, o segundo mais votado com 32,47% dos votos.

Em 2007, Lasama consegui 19,18% dos votos e foi o terceiro mais votado na primeira volta, tendo cinco anos depois ficado em quarto lugar, com 17,3%.

A primeira volta das eleições presidenciais decorre em 19 de março, com o período de registo de candidaturas a decorrer até 04 de fevereiro e a campanha a realizar-se entre 02 e 16 de março.