Timorense José Luís Guterres nomeado embaixador nos EUA

"É alguém que vem da luta política e diplomática de Timor-Leste desde 1974 e serviu muitas décadas no exterior, nomeadamente nas Nações Unidas. Vem com uma longa carreira política, foi embaixador, ministro dos Negócios Estrangeiros, vice-primeiro-ministro", afirmou o chefe de Estado.

José Ramos-Horta falava no Palácio da Presidência, em Díli, onde decorreu a cerimónia de nomeação.

Na intervenção, o presidente timorense destacou a importância dos Estados Unidos enquanto país global e as relações bilaterais entre os dois países.

"Muito importante prestar atenção ao Congresso dos Estados Unidos, mas que infelizmente ao longo de anos sucessivos governos foram negligenciando os contactos e a continuação de relações com o Congresso norte-americano", disse José Ramos-Horta.

O chefe de Estado recomendou ao novo embaixador restabelecer o contacto com o Congresso norte-americano, considerando-o como uma das mais importantes instituições dos Estados Unidos.

"É evidente que as relações e os contactos com o Departamento de Estado, a Casa Branca são importantes, é essa a primeira função do embaixador, mas, tendo em conta a natureza do Congresso norte-americano, não há instituição mais importante", afirmou.

Ramos-Horta pediu igualmente a José Luís Guterres para "retomar as relações com a sociedade norte-americana, incluindo com a comunicação social e os grandes 'think tank'".

"Confio que vá realizar essa tarefa com total dedicação e resultados que serão óbvios, dada a sua personalidade e dedicação ao trabalho", acrescentou.

José Luís Guterres disse que vai assumir a nova função com "grande responsabilidade" e agradeceu às autoridades timorenses pela nomeação.

"Esta é uma oportunidade para continuar a servir o povo timorense. É preciso reforçar as relações de amizade e de cooperação com os Estados Unidos", salientou José Luís Guterres.