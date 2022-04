Timorenses conquistam mobilidade laboral na Austrália

O novo regime de mobilidade laboral da Austrália para o Pacífico, conhecido pela sigla em inglês PALM, "permitirá que trabalhadores do Pacífico e de Timor-Leste possam ter acesso a vistos de maior duração para permanecerem na Austrália até quatro anos", explicou Inês Almeida numa nota enviada à Lusa.

Isso, sublinhou, "permitirá aos trabalhadores expandir as suas competências e enviar remessas acrescidas para casa", além de lhes dar acesso a qualificações formais em áreas como os cuidados de idosos, cuidados de deficiência, aquicultura e construção, através da Australian Pacific Training Coalition (APTC), uma parceria entre os governos da Austrália, das ilhas do Pacífico e de Timor-Leste.

"A mobilidade laboral é uma vitória para ambos os países", disse Inês Almeida.

Os trabalhadores timorenses têm "contribuído para sustentar a indústria agrícola na Austrália, particularmente durante a (pandemia de) covid-19, ao mesmo tempo que melhoraram o sustento das suas famílias e comunidades em Timor-Leste", disse.

Milhares de timorenses já conseguiram trabalhos sazonais em vários pontos da Austrália desde 2012, quando uma parceria nesta área começou entre os dois países.

A nova edição do programa foi anunciada esta semana pelo ministro do Pacífico e Desenvolvimento Internacional, Zed Seselja, que explicou que o mesmo funde os anteriores Programa de Trabalhadores Sazonais e o Regime de Trabalho do Pacífico.

"As alterações demonstram o compromisso do governo em reforçar a capacidade de responder à escassez de mão-de-obra imediata e a longo prazo, assegurar as proteções dos trabalhadores e reformar e implementar a sua aplicação", notou Seselja, em comunicado.

O que melhora

Atualmente, explicou, há 23 mil trabalhadores do Pacífico e de Timor-Leste na Austrália, num quadro em que "a mobilidade laboral tem sido uma tábua de salvação para as empresas australianas e para o acesso a mão-de-obra durante a pandemia".

"As melhorias que entram agora em vigor vão facilitar aos empregadores o acesso aos trabalhadores de que necessitam, ao mesmo tempo que melhoram os benefícios e proteções para os trabalhadores", explicou Seselja.

Entre as reformas abrangidas contam-se a introdução de um visto único para trabalhadores sazonais e de longa duração do Pacífico e Timor-Leste e o acesso a um visto opcional de trabalho de longo prazo, além de apoios aos trabalhadores que regressem a casa.

A eliminação dos limites de recrutamento para os empregadores existentes com um bom histórico de participação no programa e maior presença regional para apoiar empregadores e trabalhadores são outras reformas.

São ainda eliminadas as restrições setoriais, permitindo que "todos os empregadores com necessidades de mão-de-obra sazonal nas zonas regionais e rurais possam solicitar o acesso ao regime".

"O governo irá também proceder a uma revisão das medidas de bem-estar e de garantia dos trabalhadores, a partir do próximo mês, para identificar abordagens de boas práticas", refere o comunicado.