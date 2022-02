Tinta para marcar dedos de votantes nas presidenciais timorenses entregue em Díli

"A tinta é um dos materiais sensíveis da votação e importante para garantir clareza e transparência no voto", recordou o diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), Acilino Manuel Branco.

"Aprovamos as especificações da tinta, que é de grande qualidade, de padrões internacionais, para garantir um processo seguro e para evitar qualquer tentativa de fraude", sublinhou.

Símbolo e imagem tradicional das votações no país, a tinta é adquirida na Dinamarca, no quadro de uma parceria entre o STAE, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Timor-Leste e a embaixada do Japão em Díli.

Para escolher a 12.600 garrafas de tinta foram feitos vários testes, nomeadamente para verificar se era ou não possível remover a tinta dos dedos com facilidade, tendo sido usados diluentes, álcool e combustível.

Do exterior virão também as urnas que vão ser usadas no voto, sendo que os boletins de voto vão ser impressos na Gráfica Nacional.

José Belo, presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) agradeceu o apoio de vários parceiros internacionais ao processo eleitoral, sublinhando a importância de elementos como a tinta para "garantir a transparência" do voto.

O responsável da CNE pediu a todos os candidatos para que respeitem a lei, no que toca à campanha que começa dia 02, pedindo uma campanha em segurança e que ajude a dar a conhecer as alternativas de voto aos eleitores.

Tuya Altangerel, responsável do PNUD em Díli, referiu que o material entregue hoje às autoridades eleitorais se insere no programa de apoio que pretende criar uma eleição "resiliente à covid-19" em Timor-Leste.

Orçado em cerca de quatro milhões, a maioria fatia do qual oferecidos pelo Governo do Japão, o programa -- conhecido como CORE-TL, pretender ajudar a realizar uma "eleição informada, inclusiva e resiliente",

A tinta usada este ano, é idêntica à que já foi usada nas eleições legislativas e presidenciais de 2017 e nas eleições legislativas antecipadas de 2018.

Além da tinta, o PNUD entregou ainda às autoridades eleitorais um conjunto de material de proteção e limpeza que vai ser usado para apoio na prevenção da covid-19 nos locais de votação.

"Parabéns a todas as candidaturas que se apresentaram. O processo eleitoral resulta de parceiras a nível nacional e com os nossos parceiros internacionais, para garantir uma eleição com êxito", disse Branco.

"O mundo continua alerta para a situação da covid-19 e precisamos de mobilizar recursos adicionais para garantir um voto seguro e que os cidadãos podem exercer os seus direitos de forma o mais confortável possível", recordou.

Acilino Branco recordou que no processo eleitoral se acumulam muitas pessoas nos locais de votação e noutros espaços relacionados com os votos e que as autoridades querem minimizar os riscos, procurando garantir a segurança também das equipas que estão a trabalhar.

Recorde-se que no intuito de reduzir o risco durante a votação, o STAE aumentou significativamente o número de locais de votação este ano, com a lei a prever ainda centros de votação paralelos em Díli para quem, dentro de certas condições, não consiga viajar para os locais onde está recenseado.

Um total de 861.367 eleitores estão recenseados para votar nas eleições de 19 de março, dos quais 854.248 a nível nacional e 7.119 na diáspora, em concreto na Austrália, Coreia do Sul, Portugal e Reino Unido, segundo os dados mais recentes.

Ao longo do processo eleitoral foram retirados dos cadernos eleitorais um total de 15.925 nomes, por óbitos ou para `limpar` duplicações e outros erros, havendo a registar quase 36 mil novos eleitores.

No voto de 19 de março estarão a funcionar um total de 1200 centros de votação, que globalmente têm 1.500 estações de voto.

Além dos centros espalhados pelos 452 sucos (divisão administrativa), 65 postos administrativos e 13 municípios mais a Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) haverá ainda locais de votação na Austrália e Reino Unido (três cada), em Portugal (dois) e na Coreia do Sul (um).

A capital Díli terá o maior número de estações de voto, um total de 237, ainda que Díli partilhe com Bobonaro o máximo de centros de votação (130).

A RAEOA tem o menor número de centros de votação (60) e Manatuto o menor número de estações de voto (78).

A primeira volta das presidenciais decorre a 19 de março.