"Tiros acidentais" provocam pânico no aeroporto de Atlanta

", anunciou na rede social Twitter o aeroporto da cidade no sudeste dos Estados Unidos.", acrescentou a mesma fonte, indicando que a polícia estava no local.Numa segunda mensagem, difundida um pouco mais tarde, também no Twitter, o aeroporto insistiu, estando já a decorrer um inquérito.De acordo com um porta-voz do aeroporto, o incidente ocorreu depois de ter sido encontrada uma arma num saco, num dos postos de controlo de segurança.", disse o diretor de comunicação do aeroporto, Andrew Gobeil, à cadeia de televisão CNN.Com o disparo, o homem que transportava a arma fugiu, acrescentou, tendo precisado que as autoridades conheciam a identidade do indivíduo.

Várias estações de televisão norte-americanas transmitiram imagens de cenas caóticas filmadas por passageiros e nas quais se podem ouvir vozes em pânico e ver passageiros a tentarem esconder-se, mas a situação pareceu ser rapidamente controlada.





As autoridades não especificaram quantos tiros foram disparados ou quem foi o responsável, informou Sgt. Jarius Daugherty, porta-voz do Departamento de Polícia de Atlanta.



A Administração Federal de Aviação disse que todos os voos que partiam do aeroporto ficaram paralisados ​​por 35 minutos.



Os aeroportos norte-americanos registam habitualmente um elevado número de passageiros no fim de semana que antecede o feriado de Ação de Graças (Thanksgiving), um dos mais populares no país.No estado da Geórgia, que tem Atlanta como capital, uma lei de 2014 permite o porte de armas autorizadas em zonas públicas de aeroportos, bares, escolas e igrejas, mas é ilegal, de acordo com a diploma federal, levar armas para uma zona de controlo de segurança.