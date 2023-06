Tiroteio deixa sete feridos junto a teatro nos EUA

O chefe interino da polícia de Richmond, Rick Edwards, disse numa conferência de imprensa que dois suspeitos foram presos após a troca de tiros, que fez com que os participantes na cerimónia fugissem em pânico, causando 12 feridos.

Os tiros foram ouvidos por volta das 22h15 de terça-feira em Lisboa, com os agentes policiais destacados para a cerimónia a chamarem reforços, que encontraram vários feridos no exterior do teatro, disse Edwards.

"Vamos fazer tudo o que pudermos para levar os indivíduos envolvidos à justiça. (...) Isso não deveria acontecer em lugar nenhum", disse o autarca de Richmond, Levar Stoney, na conferência de imprensa.

A agência que gere as escolas públicas de Richmond disse numa mensagem que o tiroteio ocorreu em Monroe Park, um parque que fica do outro lado da rua do teatro e adjacente ao campus da universidade Virginia Commonwealth University.

Jonathan Young, membro do conselho do liceu Huguenot, disse à estação de televisão WWBT que os participantes na cerimónia estavam a sair do teatro quando ouviram cerca de 20 tiros em rápida sucessão.

"Isso levou, como seria de esperar, a que centenas de pessoas tentassem fugir do tiroteio e regressar ao edifício", disse Young. "Isso transformou-se numa debandada", acrescentou.

De acordo com a porta-voz da polícia Tracy Walker, duas pessoas foram tratadas por quedas, um jovem foi atropelado por um carro e sofreu ferimentos ligeiros e nove pessoas foram tratadas no local por ferimentos leves ou ataques de ansiedade.

Apesar da polícia garantir não acreditar que haja qualquer ameaça contínua à comunidade, as autoridades escolares decidiram cancelar "por precaução" uma outra cerimónia de formatura marcada para terça-feira e encerrar hoje todas as escolas.

Desde o início do ano, o Gun Violence Archive já registou 278 tiroteios em massa nos Estados Unidos, algo que o portal classifica como causando pelo menos quatro mortos ou feridos.