Tiroteio do 4 de Julho. Suspeito acusado de sete crimes de homicídio

Foto: REUTERS/Cheney Orr

O suspeito do tiroteio no desfile do 4 de Julho, nos arredores de Chicago, está formalmente acusado de sete crimes de homicídio qualificado. Se for considerado culpado, pode ser condenado a prisão perpétua.