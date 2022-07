Tiroteio. Dois mortos e cinco feridos em Los Angeles

A polícia diz que quatro das sete vítimas do tiroteio ficaram em estado crítico e foram levadas para hospitais locais. Dois desses quatro estavam em paragem cardíaca quando foram transportados, disse o comandante polícia, Jay Mastic.



Mais tarde, as autoridades disseram que as duas pessoas morreram.



O tiroteio ocorreu perto do Peck Park Car Show, na N. Western Avenue, onde centenas de pessoas se reuniram, esclareceu Mastic.



A polícia diz que o incidente começou após uma discussão entre dois homens no campo de beisebol do parque e informou que não foi considerada uma situação de atirador ativo.



A polícia está a investigar se mais de um atirador pode ter aberto fogo.



Testemunhas disseram que centenas de pessoas se reuniram para o show de carros e outras atividades ao redor do parque. Após ouvirem os tiros, as pessoas entraram em pânico e fugiram.



A polícia isolou o parque enquanto investigava o tiroteio.





c/agências