Tiroteio em Baltimore faz dois mortos e 28 feridos

O comissário do Departamento da Polícia de Baltimore, Richard Worley, confirmou o número de mortos e feridos, numa conferência de imprensa no local.





A polícia recebeu várias chamadas pelas 0h30 locais (5h30 em Lisboa) e, quando chegou ao local, uma mulher já estava sem vida e várias outras pessoas possuíam ferimentos de balas, referiu o comissário.







O tiroteio ocorreu no bloco 800 da Avenida Gretna.

Os disparos aconteceram enquanto um grupo de pessoas estava reunido num evento. Não há ainda informações sobre o atirador.







O presidente da Câmara de Baltimore, Brandon Scott, descreveu o incidente como um “ato irresponsável e cobarde que alterou permanentemente várias vidas, custando mesmo a vida a duas pessoas”.



“Esta tragédia sublinha os impactos e a necessidade de lidarmos com a proliferação de armas ilegais nas nossas ruas e com o facto de as pessoas erradas conseguirem obtê-las”, afirmou.





O autarca deixou também uma mensagem ao atirador: “Não vamos parar até te encontrarmos – e vamos encontrar-te”.



“Até lá, espero que penses constantemente nas vidas que tiraste e nas que prejudicaste esta noite”, acrescentou.







A CNN internacional está a avançar que pelo menos nove dos 28 feridos têm lesões causadas por balas e foram transportados para hospitais na área. Três dessas vítimas estão em estado crítico.