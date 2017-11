Tiroteio em escola da Califórnia faz cinco mortos

RTP14 Nov, 2017, 18:39 / atualizado em 14 Nov, 2017, 19:35 | Mundo

Os primeiros disparos foram ouvidos ao início da manhã (tarde em Lisboa) numa casa da localidade de Corning, no condado de Tehama, norte da Califórnia. O atirador encaminhou-se depois para a escola primária de Rancho Tehama, nas imediações.O dispositivo policial que respondeu ao tiroteio ocupou posições em cinco locais dentro e em redor do estabelecimento de ensino.



Além das cinco vítimas mortais, há notícia de pelo menos duas crianças feridas.



Em declarações à KCRA, um canal de São Francisco associado à cadeia norte-americana NBC, Phil Johnston, assistente do xerife local, adiantou que as autoridades evacuaram a escola.



O atirador terá furtado a carrinha de um vizinho e abatido outro homem que habitava a casa onde começou o tiroteio.



O atirador, afirmou uma testemunha também citada pela KCRA, teria passado os últimos dias a “disparar centenas de balas”. “Ele andava a ameaçar-nos. Sinto que deveria ter havido um maior esforço para evitar isto”, disse.