Tiroteio em escola da cidade de Arlington no Texas

A televisão americana NBC fala em múltiplas vítimas, mas sem revelar um número exato.



O canal garante que estas informação também são de fontes policiais.

Não há informações sobre a autoria desta ação e as motivações.



Estas são imagens que estamos a receber em direto da cidade de Arlington no Texas.



Formaram-se filas de de automóveis à entrada da instituição. São pais preocupados com os filhos.



Um funcionário do serviço de emergências chegou a dizer numa rede social que um helicóptero da polícia parecia fazer buscas por um suspeito na área.