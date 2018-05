Tiroteio em escola do Texas faz número indeterminado de mortos

RTP18 Mai, 2018, 17:03 / atualizado em 18 Mai, 2018, 18:14 | Mundo

Segundo o xerife do condado de Harris, onde se situa Santa Fé, Ed González, pelo menos 10 pessoas morreram, a maioria estudantes e garante que a situação está controlada. .

Ed González indicou na sua conta da rede social Twitter que "há vários mortos" em consequência do ataque com arma de fogo cujo autor, que não foi identificado, se encontra detido, segundo informação prévia da polícia.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk — HCSOTexas (@HCSOTexas) 18 May 2018

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 May 2018

"As equipas de socorro estão a tratar dos feridos. A informação ainda é preliminar, mas há vários mortos", escreveu González, sem fornecer mais pormenores.Além do autor do ataque, um aluno de 17 anos daquela escola que foi detido, González indicou que outra pessoa está a ser interrogada no âmbito deste caso, embora sem esclarecer o motivo.Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, também já manifestou a sua preocupação mas redes sociais, frisando que “as primeiras notícias não dão boas indicações”.Em declarações aos jornalistas, Donald Trump afirmou que o seu “governo está determinado a fazer tudo para proteger os nossos estudantes, proteger as nossas escolas e manter as armas longe das mãos daqueles que representam uma ameaça para si mesmos e para os outros”.“Isto dura há demasiado tempo no nosso país", afirmou o chefe de Estado norte-americano, assegurando que a atual administração está determinada em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger os estudantes, segundo uma declaração citada pelas agências internacionais.“Um dia muito triste, muito muito triste”, acrescentou.O atirador terá entrado numa aula de artes e começado a disparar. O perímetro da escola, que é frequentada por cerca de 1400 alunos, foi encerrado.Vários estudantes relataram ter ouvido em primeiro lugar explosões e que um professor ativou o alarme de incêndios para dar o alerta, momento em que os alunos saíram a correr do edifício e o atacante abriu fogo sobre eles.A brigada de minas e armadilhas da polícia efetuou buscas no edifício da escola para se certificar de que não havia dispositivos explosivos escondidos, depois de o autor do tiroteio ter ameaçado deixar bombas no local.O incidente de hoje acontece cerca de três meses depois de um outro num liceu em Parkland, na Florida (sul dos Estados Unidos), onde um jovem de 19 anos abateu a tiro 17 alunos e funcionários.Os acontecimentos em Parkland geraram então uma vaga de protestos a nível nacional, liderada pelos próprios estudantes daquele liceu, contra a legislação relacionada com o porte de armas nos Estados Unidos e os interesses associados ao setor.Em abril passado em Dallas, Donald Trump e Mike Pence discursaram na convenção anual da Associação Nacional de Armas (NRA, na sigla em inglês).