Tiroteio em hospital na República Checa provoca várias vítimas

O primeiro-ministro Andrje Babis disse à estação de televisão pública que os disparos de uma arma de fogo foram efetuados por um homem, na sala de espera do hospital.

O atirador disparou sobre pelo menos sete pessoas ao entrar no hospital.

O ministro do Interior, Jan Hamáček, confirmou que o tiroteio ocorreu no hospital universitário de Ostrava e nas buscas para encontrar o suspeito em fuga estão mobilizadas unidades especiais de polícia e um helicóptero. A polícia de Ostrava divulgou a foto do suspeito do tiroteio.

Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

A operação de caça ao homem começou no norte e estendeu-se a toda a República Checa. A polícia checa anunciou entretanto que um homem se suicidou no carro que as autoridades procuravam como parte da caça ao atacante. “A polícia encontrou o carro, havia tiroteio no local. Estamos a estabelecer a identidade do homem que se alvejou na cabeça antes da ação da polícia”, escreveu a polícia no Twitter.

O ataque cujas causas ainda se desconhecem ocorreu às 07h00 (06h00 em Lisboa).

Todos os acessos ao hospital, situado no campus da Universidade de Ostrava, encontram-se encerrados.

Em declarações à televisão checa CT24, o diretor do hospital afirmou que “o plano de emergência foi ativado. As instalações do nosso hospital estão fechadas e a polícia está no local desde o início do incidente”.

As autoridades evacuaram o hospital e o campus da Universidade Técnica de Ostrava, que fica nas imediações.