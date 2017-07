Tiroteio em Jerusalém faz cinco mortos

RTP 14 Jul, 2017, 10:39 / atualizado em 14 Jul, 2017, 11:40 | Mundo

O tiroteio aconteceu junto ao local que os cristãos e judeus identificam como Monte do Templo e os muçulmanos como Nobre Santuário.



Os três homens estavam armados com facas e espingardas, armas caseiras que são normalmente usadas por grupos terroristas, e abriram fogo contra as forças de segurança que estavam no local.



Acabaram por ser abatidos, mas antes ainda provocaram as mortes de dois polícias.



"Resposta natural"



De acordo com a Al Jazeera, os atacantes são de nacionalidade palestiniana. Micky Rosenfeld, porta-voz da polícia de Israel, já os identificou como terroristas e adiantou que a zona vai permanecer fechada ao público pelo menos durante as próximas horas.Segundo dados da agência France Presse, a violência em Israel e nos territórios palestinianos já matou, desde outubro de 2015, 280 palestinianos, 42 israelitas, dois norte-americanos, dois jordanos, um eritreu, um sudanês e um britânico.A maioria das mortes de palestinianos ocorreu quando estes levavam a cabo ataques com facas, armas de fogo ou veículos armadilhados, segundo as autoridades israelitas.Muitos dos atacantes eram jovens, incluindo adolescentes. Outros jovens foram mortos a tiro durante protestos e confrontos com forças de segurança.Até ao momento, nenhum grupo reivindicou o ataque, embora o movimento palestiniano Hamas tenha considerado a ação uma "resposta natural aos crimes sionistas que estão em andamento".