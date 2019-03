Tiroteio em Utrecht. Detido terceiro homem

O terceiro homem foi detido durante a madrugada. Para já, as autoridades não avançam com o envolvimento deste terceiro detido com Gokmen Tanis.

Duarte Valente- Enviado da RTP a Utrecht



O tiroteio de segunda-feira provocou três mortos e cinco feridos, três dos quais em estado grave.



Os três detidos vão ser ouvidos esta terça-feira.

Em todo o país as bandeiras estão a meia haste.



As autoridades não descartam, para já a possibilidade de se ter tratado de um ato terrorista. Mas, a possibilidade de se ter tratado de problemas familiares também está em cima da mesa.



No entanto, o primeiro-ministro holandês frisa que “há muitas questões e rumores por esclarecer”.



“Qual é o motivo. Se terrorista ou outro, não sabemos ainda, mas não podemos excluir nenhum deles”, afirmou Mark Rutte.



Gokmen Tanis já tinha sido detido e presente a tribunal, há cerca de duas semanas, como suspeito de um crime de violação. A decisão do juiz estava marcada para ontem. No cadastro do turco de 37 anos constam ainda crimes de roubo.



Segundo a lei holandesa, Gokmen Tanis deverá ser levado a tribunal até quinta-feira.



A identificação das vítimas mortais já foi revelada. Trata-se de uma mulher de 19 anos que trabalhava num café, um homem de 28 que era treinador de futebol num clube local. E um homem de 49 anos.



Segundo a polícia, para já não foi estabelecida qualquer ligação entre Gokmen Tanis e as vítimas do tiroteio.



Last night the policed reported that the main suspect, a 37-year old man from Utrecht, was arrested in a house at the Oudenoord in Utrecht. No direct relations have been found between the main suspect and the victims. #24oktoberplein