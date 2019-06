Tiroteio em Virginia Beach já fez 12 mortos

Mário Aleixo - RTP01 Jun, 2019, 07:00 / atualizado em 01 Jun, 2019, 07:00 | Mundo

O funcionário da câmara local e presumível autor dos disparos viria a ser morto pela polícia, depois de atingir um agente que foi salvo pelo colete à prova de bala.



O chefe da polícia local, James Cervera explicou que a última vítima morreu a caminho do hospital.



Desconhecem-se as motivações do crime, mas alguns meios locais avançam que o homem teria algum conflito no local de trabalho.



O tiroteio ocorreu numa cidade que fica 300 quilómetros a sul da capital dos Estados Unidos, Washington.