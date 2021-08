Tiroteio encerra Pentágono em Washington

A Agência de Proteção da Força do Pentágono reabriu o Pentágono pouco antes da hora de almoço e disse que o edifício está seguro.





A cena do incidente "ainda é uma cena de crime ativa", escreveu a Agência na sua conta oficial de Twitter, pedindo ao público que se mantivesse longe das plataformas de embarque no Centro de Trânsito do Pentágono.



"O Pentágono levantou o encerramento e reabriu", disse a Agência, referindo que várias zonas ainda estão bloqueadas, incluindo a entrada para a zona de transportes do Metro Bus.







O tiroteio ocorreu pelas 10h30, (16h30 em Lisboa). O jornal local Arlington Now reportou que "pelo menos três pessoas" foram atingidas a tiro, duas das quais estavam em estado grave, mas não há confirmação oficial do número de vítimas.





Outras informações referem que a polícia procura um suspeito que se pôs em fuga.





Durante o encerramento ninguém pôde entrar ou sair no Pentágono, de acordo com a cadeia CNN.



A agência France Presse, citando os Serviços de Segurança do Departamento de Defesa norte-americano, referiu que os funcionários do Pentágono foram chamados por alto-falantes para permanecerem dentro do edifício, depois dos disparos.

Tiros, uma pausa e mais tiros



Um repórter da Associated Press afirmou ter ouvido vários disparos, seguidos de uma pausa e depois mais um tiro. Outro repórter da mesma agência ouviu a polícia gritar "atirador!"





Uma testemunha, Dave Statter, disse ao Arlington Now ter ouvido "pelo menos uma dúzia de disparos" e assistiu a manobras de ressuscitação em duas vítimas caídas no chão.







A ACFD encontrou múltiplas vítimas, referiu em tweet a Arlington Fire & EMS, a corporação de bombeiros da capital norte-americana. Não foram de imediato providenciadas informações sobre o tipo de ferimentos nem o número de pessoas atingidas.







A plataforma é uma das principais áreas de entrada e de saída do Pentágono, utilizada por milhares de pessoas diariamente. É igualmente ponto de paragem de diversas carreiras de autocarros.



O porta-voz da Agência de Proteção Armada do Pentágono, Chris Laymen, confirmou apenas à CNN que o Pentágono tinha sido encerrado e que o "incidente" estava em curso.



A cena do tiroteio ainda não estava segura e o público devia evitar a área, acrescentou.

As composições de Metro foram aconselhadas também a não parar na plataforma enquanto a polícia prosseguia as investigações.