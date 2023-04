Tiroteio entre polícia e assaltantes faz nove mortos e três feridos em Joanesburgo

O incidente ocorreu em Sebokeng, sul de Joanesburgo, a capital económica da África do Sul, onde os agentes das unidades de intervenção rápida e inteligência criminal localizaram um gangue de 12 suspeitos armados que se preparava para realizar o assalto com explosivos.

"Os suspeitos foram localizados numa residência em Sebokeng, onde ocorreu um tiroteio entre os suspeitos armados e a polícia", salientou a porta-voz da polícia sul-africana Athlenda Mathe, em comunicado a que a Lusa teve acesso.

"Um total de oito suspeitos foram declarados mortos no local, enquanto o nono suspeito morreu no hospital. Três outros foram transportados para um hospital próximo para tratamento médico", adiantou.

A polícia sul-africana confiscou "seis espingardas, seis explosivos comerciais já montados e prontos para serem detonados e quatro veículos", segundo a nota.

"Não podemos governar com criminosos. Estamos a afirmar a autoridade do Estado em defesa das nossas comunidades", declarou o ministro da Polícia, Bheki Cele, que visitou o local.

De acordo a polícia, os suspeitos são responsáveis por vários assaltos relacionados com o transporte de valores na província sul-africana de Gauteng, onde se situa Joanesburgo.

Assaltos à mão armada e com explosivos a carrinhas de transporte de valores são frequentes na África do Sul, o país mais violento do mundo.